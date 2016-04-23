Футболист "Ливерпуля" сдал положительный допинг-тест

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Французский защитник клуба Английской футбольной премьер-лиги "Ливерпуль" Мамаду Сако отстранен от игр из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

Сообщается, что футболист принимал сжигатель жира, в состав которого входил запрещенный препарат.

Сако утверждает, что не знал о том, что в составе сжигателя жира есть запрещенное вещество. Футболисту предстоит разбирательство с антидопинговыми службами.