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    Футболист "Лацио" дисквалифицирован на 20 дней за расизм

    Также босниец оштрафован на €10 тысяч

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник итальянского футбольного клуба "Лацио" Сенад Лулич дисквалифицирован на 20 дней и оштрафован на €10 тыс. за проявление расизма.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Босниец позволил себе расистские оскорбления в адрес темнокожего футболиста "Ромы" Антонио Рюдигера после римского дерби 4 декабря, в котором "Лацио" проиграл со счетом 0:2. Он сказал в послематчевом интервью, что Рюдигер два года назад продавал носки и ремни Штутгарте. После этого Лулич на своей странице в социальной сети Instagram написал, что таким образом он ответил на провокацию.

    "Я из страны, которую коснулись проблемы, вызванные этническими предрассудками. Я сожалею, что был так эмоционален после дерби и позволил себе лишнее", - прокомментировал отстранение Лулич.

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