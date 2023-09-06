Футболист, которым интересовался "Карабах", перешел в бразильский клуб

Колумбийский футболист Альфредо Морелос, которым интересовался "Карабах", продолжит свою карьеру в бразильском клубе "Сантос".
Как сообщает Report, 27-летний нападающий заключил с "Сантос" контракт на два года.
Информацию об этом бразильский клуб подтвердил на своем официальном сайте.
Колумбийский форвард завершил свою карьеру в шотландском "Рейнджерс" в конце минувшего сезона.
Напомним, Альфредо Морелос играл в составе "Рейнджерс" с 2017 года. Всего футболист провел с клубом 269 матчей и забил 124 гола.