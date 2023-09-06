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Футболист, которым интересовался "Карабах", перешел в бразильский клуб

Футболист, которым интересовался "Карабах", перешел в бразильский клуб Колумбийский футболист Альфредо Морелос, которым интересовался "Карабах", продолжит свою карьеру в бразильском клубе "Сантос".
Футбол
6 сентября 2023 г. 09:37
Футболист, которым интересовался Карабах, перешел в бразильский клуб

Колумбийский футболист Альфредо Морелос, которым интересовался "Карабах", продолжит свою карьеру в бразильском клубе "Сантос".

Как сообщает Report, 27-летний нападающий заключил с "Сантос" контракт на два года.

Информацию об этом бразильский клуб подтвердил на своем официальном сайте.

Колумбийский форвард завершил свою карьеру в шотландском "Рейнджерс" в конце минувшего сезона.

Напомним, Альфредо Морелос играл в составе "Рейнджерс" с 2017 года. Всего футболист провел с клубом 269 матчей и забил 124 гола.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın istədiyi futbolçu Braziliya klubuna keçib

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