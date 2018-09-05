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    Футболист Косово: Мы едем за победой

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Мы максимально подготовились к предстоящему матчу, так как у нас нет легких соперников". 

    Как сообщает Report, об этом в преддверии первого матча Лиги наций УЕФА в заявлении официальному сайту национальной ассоциации Косово заявил капитан сборной Самир Уйкани. 

    30-летний вратарь подчеркнул, что Азербайджан обладает хорошей командой: "На этом матче мы постараемся показать свою силу в наилучшем виде". 

    Полузащитник команды Херолинд Шала заявил, что подготовка прошла в хороших условиях: "В коллективе хорошее настроение и это даст нам хороший результат. Надеюсь, что у нас хорошие шансы для продвижения вперед".  

    Другой член сборной Косово Мергим Войвода также высоко оценил подготовку команды: "Мы полностью готовы к матчу с Азербайджаном. Естественно, игра будет нелегкой. Однако, мы едем за победой. Сделаем все возможное для хорошего результата". 

    Берсант Целина же заявил, что в сборной царит хорошая атмосфера и у игроков есть большое желание играть: "В футболе может произойти все что угодно. Мы по возможности хотим сделать лучшее начало". 

    Отметим, что предстоящий в Дивизионе D Лиги наций УЕФА матч Азербайджан-Косово состоится 7 сентября в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе. 

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