Защитник ФК "Шериф": Футболисты "Карабаха" демонстрируют быструю и агрессивную игру

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "Карабах" сформирован на должном уровне. Их футболисты демонстрируют быструю и агрессивную игру. У нас тоже есть игроки-мастеры. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы победить соперника".

Как сообщает Report, об этом сказал Виктор Оливейра, футболист молдавской команды "Шериф", которая в рамках ответного матча в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов примет команду "Карабах".

23-летний бразильский защитник в интервью официальному сайту клуба сообщил, что фаворита пары нет: "Матч будет трудным для обеих команд. Если стадион будет полностью переполнен, это нам сильно поможет. Во время игры в Азербайджане местные болельщики призывали свою команду идти вперёд. Мы также нуждаемся в поддержке. Все футболисты "Карабаха" сильны и профессиональны. Но мы должны быть предельно внимательны по отношению к Дино Ндлову и Дональду Герье".

Отметим, что сегодня в Тирасполе состоится матч "Карабах" - "Шериф", встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья.