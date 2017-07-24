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    Футболист клуба "Зиря" Рашад Садигов был отстранен от команды

    34-летний футболист отстранен от команды за недисциплинированное поведение

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник клуба "Зиря" Рашад Садигов отстранен от команды.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, главный тренер основной команды Айхан Аббасов направил представление об этом руководству.

    34-летний футболист отстранен от команды за недисциплинированное поведение.

    Отметим, что Рашад Садигов 29 мая этого года подписал годичный контракт с "Зиря".

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