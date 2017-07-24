Футболист клуба "Зиря" Рашад Садигов был отстранен от команды

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник клуба "Зиря" Рашад Садигов отстранен от команды.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, главный тренер основной команды Айхан Аббасов направил представление об этом руководству.
34-летний футболист отстранен от команды за недисциплинированное поведение.
Отметим, что Рашад Садигов 29 мая этого года подписал годичный контракт с "Зиря".
Şamo QuliyevАвтор новости