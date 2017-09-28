Футболист клуба "Рома" сравнил "Карабах" с командами "Беневенто" и "Верона"

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Наш подход к матчу был правильным. Мы прошли вперед и решили судьбу встречи с "Карабахом" в первой половине игры. В начале матча соперник допустил ошибки, которыми мы воспользовались".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист итальянской команды "Рома" Стефан Эль-Шаарави после победы в Баку над "Карабахом" (2:1) в матче II тура группового раунда Лиги чемпионов.

25-летний нападающий сравнил "Карабах" с выступающими в итальянской серии А командами "Беневенто" и "Верона".

По его словам, в еврокубках все иначе: "Естественно, мы бы могли выступить еще лучше. Что же касается отличия между "Карабахом" и "Беневенто" или же командой "Верона", в еврокубках все совершенно по-другому. Соперник пытался поставить нас в трудное положение. Здесь не бывает легких соперников. Мы должны показать свои качества. Считаю, предоставлять шанс каждому будет справедливо. Следует обладать большим составом, чтобы заменять тех, кто играет больше".

Отметим, что на матче в Баку Стефан Эль-Шаарафи был в стартовом составе и на протяжении 90 минут находился на игровом поле.