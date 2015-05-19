​Футболист клуба "Хазар-Лянкяран" потерял память

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Во время игры с бакинским клубом АЗАЛ в XXXIV туре Премьер-лиги Азербайджана футболист команды "Хазар-Лянкяран" Турал Джалилов потерял память.
Как сообщает Report, получивший травму на 89-й минуте матча защитник почувствовал себя плохо и его пришлось заменить Махсуну Ганбарли. Спустя 4 часа память к футболисту вернулась.
После оказания медперсоналом клуба Т.Джалилову первой помощи, его состояние улучшилось.
Отметим, что встреча между "Хазар-Лянкяран" и АЗАЛ завершилась победой хозяев - 1:0.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости