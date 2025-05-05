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Футболист "Карабаха" установил рекорд сезона

Футболист "Карабаха" установил рекорд сезона Футболист "Карабаха" Амиль Рзаев установил рекорд сезона 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
5 мая 2025 г. 09:34
Футболист Карабаха установил рекорд сезона

Футболист "Карабаха" Амиль Рзаев установил рекорд сезона 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Агдама, защитник, вышедший на поле в матче против "Сумгайыта" в XXXIII туре, стал самым молодым футболистом сезона.

Он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 204 дней. Родившийся 12 октября 2009 года А.Рзаев стал новым рекордсменом сезона по этому показателю.

Отметим, что "Карабах" на домашнем поле выиграл "Сумгайыт" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın futbolçusu mövsümün rekorduna imza atıb

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