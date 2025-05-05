Футболист "Карабаха" установил рекорд сезона

Футболист "Карабаха" Амиль Рзаев установил рекорд сезона 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.

Футболист "Карабаха" Амиль Рзаев установил рекорд сезона 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Агдама, защитник, вышедший на поле в матче против "Сумгайыта" в XXXIII туре, стал самым молодым футболистом сезона.

Он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 204 дней. Родившийся 12 октября 2009 года А.Рзаев стал новым рекордсменом сезона по этому показателю.

Отметим, что "Карабах" на домашнем поле выиграл "Сумгайыт" со счетом 2:0.