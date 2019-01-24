Футболист "Карабаха" сравнил матч с польским клубом с водным поло

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Якуб Жезничак сделал интересную публикацию после проверочного матча с польским клубом "Пяст" в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, 33-летний польский центральный защитник сравнил состоявшуюся под сильным дождём встречу с водным поло.

"Сегодня в матче по водному поло между командами "Карабах" и "Пяст" была зафиксирована ничья", - написал игрок на своей странице в Twitter.

Отметим, что матч начался на главной площади Gloria Sports Arena. Однако из-за сильного дождя во втором тайме команды продолжили игру на запасном поле. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.