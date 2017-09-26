Футболист "Карабаха" приглашен в сборную Норвегии

29-летний полузащитник находится в списке 23 приглашенных

26 сентября, 2017 16:14

© Erlend Aas / NTB https://report.az/storage/news/1ece70ef08dccf7da5a13da6fa3547c0/e0397d86-a1ae-482e-ae51-5acfe4de5d9d_292.jpg Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Тарик Эльюнусси приглашен в сборную Норвегии для отборочных групповых матчей чемпионата мира 2018 года. Как сообщает Report, 29-летний полузащитник находится в списке 23 приглашенных главным тренером Ларсом Лагербеком футболистов. Отметим, что 5 октября сборная Норвегии будет гостем Сан-Марино, а 8 октября примет Северную Ирландию.