 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист "Карабаха" приглашен в сборную Норвегии

    29-летний полузащитник находится в списке 23 приглашенных
    © Erlend Aas / NTB

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Тарик Эльюнусси приглашен в сборную Норвегии для отборочных групповых матчей чемпионата мира 2018 года.

    Как сообщает Report, 29-летний полузащитник находится в списке 23 приглашенных главным тренером Ларсом Лагербеком футболистов.

    Отметим, что 5 октября сборная Норвегии будет гостем Сан-Марино, а 8 октября примет Северную Ирландию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi