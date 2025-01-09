Футболист "Карабаха": Победа в проекте "Гол месяца" - мотивация для меня

Футболист "Карабаха" Торал Байрамов прокомментировал свою победу в проекте "Гол месяца" в Премьер-лиге Misli.

Футболист "Карабаха" Торал Байрамов прокомментировал свою победу в проекте "Гол месяца" в Премьер-лиге Misli.

Об этом Report заявил сам футболист.

23-летний защитник отметил, что это придаст ему мотивацию в следующих матчах: "На тренировках я всегда работаю над штрафными ударами. Очень приятно видеть результат тренировок, направленных на более совершенное выполнение таких ударов. Это придаст мне дополнительную силу и мотивацию в следующих матчах".

Отметим, что гол Байрамова со штрафного удара на 90+2 минуте в матче против "Сумгайыта" в XVII туре был признан лучшим в декабре.