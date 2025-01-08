Футболист "Карабаха" отказался от перехода в "Севилью"

12:32

Игрок азербайджанского клуба "Карабах" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью".

Об этом Report заявил футбольный агент Турал Аскерли.

"Вчера футболист отклонил предложение о трансфере в "Севилью". О его переходе в бразильский "Фламенго" пока говорить рано, так как клубу необходимо достичь договоренности с "Карабахом", - отметил Аскерли.

Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны в минувшем сезоне. 28-летний нападающий перешел в агдамский клуб при посредничестве Турала Аскерли, который сотрудничает с агентом игрока.