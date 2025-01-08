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Футболист "Карабаха" отказался от перехода в "Севилью"

Футболист "Карабаха" отказался от перехода в "Севилью" 12:32
Футбол
8 января 2025 г. 12:56
Футболист Карабаха отказался от перехода в Севилью

Игрок азербайджанского клуба "Карабах" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью".

Об этом Report заявил футбольный агент Турал Аскерли.

"Вчера футболист отклонил предложение о трансфере в "Севилью". О его переходе в бразильский "Фламенго" пока говорить рано, так как клубу необходимо достичь договоренности с "Карабахом", - отметил Аскерли.

Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны в минувшем сезоне. 28-летний нападающий перешел в агдамский клуб при посредничестве Турала Аскерли, который сотрудничает с агентом игрока.

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Версия на английском языке Qarabag footballer Juninho refuses transfer to Sevilla
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın futbolçusu "Sevilya"ya keçməkdən imtina edib

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