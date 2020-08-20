Футболист "Карабаха" отдан в аренду

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кешля" сыграет с клубом "Лачи"

"Кешля", которая представит Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, совершила очередной трансфер.

Как сообщили Report в клубе, "Кешля" арендовала защитника "Карабаха" Рафаэля Магеррамли.

20-летний футболист будет защищать честь “Кешлы”до конца сезона.

Отметим, что Рафаэль Магеррамли в прошлом сезоне выступал на правах аренды за клуб "Зиря". Он выходил на поле в девяти матчах Премьер-лиги Азербайджана.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кешля" сыграет с клубом "Лачи". Встреча состоится 27 августа на "АSК Арена".