Футболист "Карабаха" отдан в аренду 

"Кешля", которая представит Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, совершила очередной трансфер.
Как сообщили Report в клубе, "Кешля" арендовала защитника "Карабаха" Рафаэля Магеррамли.
20-летний футболист будет защищать честь “Кешлы”до конца сезона.
Отметим, что Рафаэль Магеррамли в прошлом сезоне выступал на правах аренды за клуб "Зиря". Он выходил на поле в девяти матчах Премьер-лиги Азербайджана.
В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кешля" сыграет с клубом "Лачи". Встреча состоится 27 августа на "АSК Арена".