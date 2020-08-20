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Футболист "Карабаха" отдан в аренду 

Футболист "Карабаха" отдан в аренду  В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кешля" сыграет с клубом "Лачи"
Футбол
20 августа 2020 г. 18:10
Футболист Карабаха отдан в аренду 

"Кешля", которая представит Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, совершила очередной трансфер.

Как сообщили Report в клубе, "Кешля" арендовала защитника "Карабаха" Рафаэля Магеррамли.

20-летний футболист будет защищать честь “Кешлы”до конца сезона.

Отметим, что Рафаэль Магеррамли в прошлом сезоне выступал на правах аренды за клуб "Зиря". Он выходил на поле в девяти матчах Премьер-лиги Азербайджана. 

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кешля" сыграет с клубом "Лачи". Встреча состоится 27 августа на "АSК Арена".

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