Футболист "Карабаха": Мы готовы встать плечом к плечу с нашими солдатами

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Посетившие Карабахский регион футболисты клуба "Карабах" поделились впечатлениями.

Как сообщил Report полузащитник команды Кара Караев, встреча с солдатами была очень интересной: "Нам суждено было посетить этого регион именно сегодня. Нас встретили очень хорошо. День и ночь солдаты защищают территориальную целостность страны. Мы выражаем им признательность и не сомневаемся в могуществе нашей армии. В любой момент мы готовы встать плечом к плечу с нашими солдатами".

В заявлении Report защитник агдамской команды Эльвин Юнисзаде сказал, что их встретили очень хорошо: "И правда, в рядах нашей армии царит боевой дух. Это нас очень радует и придает дополнительный стимул. Сегодня мы в очередной раз убедились, что вернем наши земли".