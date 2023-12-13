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Футболист "Карабаха": Команда готова к матчу с шведским "Хеккеном"

Футболист "Карабаха": Команда готова к матчу с шведским "Хеккеном" Футболисты "Карабаха" полностью готовы к предстоящему важному матчу с шведским "Хеккеном".
Футбол
13 декабря 2023 г. 13:55
Футболист Карабаха: Команда готова к матчу с шведским Хеккеном

Футболисты "Карабаха" полностью готовы к предстоящему важному матчу с шведским "Хеккеном".

Как сообщает Report, об этом игрок "Карабаха" Марко Янкович сказал на пресс-конференции в преддверии матча, который пройдет в Баку в рамках VI тура группового этапа Лиги Европы.

По словам 28-летнего полузащитника, коллектив клуба приложит максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата.

Янкович заявил, что не считает препятствием наблюдаемую в эти дни в Баку дождливую погоду: "Это не создаст для нас проблем. Мы хотим показать завтра свое мастерство на поле".

"Карабах" и "Хеккен" сыграют 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın futbolçusu: "Hakken"lə oyuna tam hazırıq"

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