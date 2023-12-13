Футболист "Карабаха": Команда готова к матчу с шведским "Хеккеном"

Футболисты "Карабаха" полностью готовы к предстоящему важному матчу с шведским "Хеккеном".

Футболисты "Карабаха" полностью готовы к предстоящему важному матчу с шведским "Хеккеном".

Как сообщает Report, об этом игрок "Карабаха" Марко Янкович сказал на пресс-конференции в преддверии матча, который пройдет в Баку в рамках VI тура группового этапа Лиги Европы.

По словам 28-летнего полузащитника, коллектив клуба приложит максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата.

Янкович заявил, что не считает препятствием наблюдаемую в эти дни в Баку дождливую погоду: "Это не создаст для нас проблем. Мы хотим показать завтра свое мастерство на поле".

"Карабах" и "Хеккен" сыграют 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.