Футболист "Карабаха": Клуб и команда мне по душе - ИНТЕРВЬЮ

Футболист "Карабаха" Магайе Гейе провел брифинг после матча XVII тура азербайджанской премьер-лиги против "Зиря" (6:0).

Report представляет вам данное интервью:

- Вы победили со счетом 6:0. Ожидали такого счета?

- Это хороший счет. Команда сделала свое дело. Говорить особенно не о чем.

- Вы забили гол. Это было важно с точки зрения веры в себя?

- Несомненно, любой гол придает веры в себя. Учитывая ситуацию в целом, у меня нет возможности регулярно играть, я не так много забиваю, и поэтому это было так важно.

- Вы согласны с тем, что проиграли конкуренцию Махиру Эмрели? В чем причина?

- Последнее слово за главным тренером. В любом случае мы с уважением относимся к его решению. Я в этой команде и помогу, когда это необходимо.

- Смогли ли вы найти себя в "Карабахе"? Думали ли, что здесь будет легко?

- От форварда все ждут гола. Мне кажется, что я приехал сюда после хорошего сезона в Турции. Я пришел из другой лиги, есть разница в чемпионатах. Нужно время для адаптации. В любом случае я готов помочь команде.

- Летом вы останетесь в "Карабахе" или подыщете себе новый клуб?

- Я счастлив здесь. Мне по душе клуб и партнеры по команде. Никаких проблем нет. Мой контракт действует еще год.

- Как вы расцениваете шансы на чемпионство? Некоторые уже считают "Карабах" чемпионом.

- В футболе нельзя предсказать, как будет. Тебя может постичь неудача. Впереди еще есть матчи, и мы должны выполнять свою работу.