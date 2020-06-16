​Футболист итальянского клуба заразился коронавирусом

"Венеция" объявила, что один из футболистов команды заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Венеции", опубликованном на странице клуба в Twitter.

"На пятом раунде тестирования на коронавирус, в котором приняли участие игроки, технический персонал и сотрудники клуба, у одного из футболистов команды был выявлен COVID-19".

Имя игрока не указывается. Сообщается, что вся команда прервала тренировки и была вынуждена уйти на карантин, который продлится две недели. Напомним, возобновление сезона-2019/2020 в итальянской Серии В запланировано на 17 июня. Таким образом, "Венеция" может пропустить первые матчи турнира после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.