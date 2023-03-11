Футболист "Хетафе" побил рекорд Месси в чемпионате Испании

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу между "Кадисом" и "Хетафе".

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу между "Кадисом" и "Хетафе".

Как передает Report, встреча завершилась вничью 2:2.

Автором последнего гола стал турецкий нападающий "Хетафе" Энес Унал: главный судья матча добавил десять минут и перед финальным свистком после просмотра VAR назначил пенальти в ворота "Кадиса". Унал реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет, когда шла уже 16-я компенсированная минута - 105:14.

Таким образом, Унал стал автором самого позднего гола в чемпионате Испании в 21 веке. Ранее это достижение принадлежало аргентинскому форварду Лионелю Месси, который в составе "Барселоны" осенью 2008 года реализовал пенальти в ворота "Эспаньола" - 102:52.

"Кадис" после 25-ти туров набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а "Хетафе" отстает от него на одно очко и идет на 16-й строчке.