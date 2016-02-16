Футболист "Хазар-Лянкяран" отправился в лагерь испанского клуба

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Выставленный на трансфер футболист "Хазар-Лянкяран" Эльнур Джафаров отправился в лагерь испанского клуба "Овьедо".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы клуба Гусейн Джабраилоглу.

По его словам, вслед за прошлогодними переговорами сегодня Джафаров улетел в Испанию. Молодой нападающий будет на просмотре в Испании до конца недели. Затем в вопрос внесут ясность: "До воскресенья еще есть время. Хотя Эльнур и уехал на просмотр, стороны пока не обговаривали вопрос касательно суммы трансфера".

На данный момент "Овьедо" находится на 3-м месте в испанской Сегунде. После 25-ти туров команда набрала 42 очка.

Отметим, что за грубое нарушение кодекса внутренней дисциплины клуба недавно Эльнур Джафаров и еще несколько футболистов были выставлены на трансфер.