 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист "Хазар-Лянкяран" отправился в лагерь испанского клуба

    Спортсмен будет находиться на просмотре до конца недели

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Выставленный на трансфер футболист "Хазар-Лянкяран" Эльнур Джафаров отправился в лагерь испанского клуба "Овьедо".

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы клуба Гусейн Джабраилоглу.

    По его словам, вслед за прошлогодними переговорами сегодня Джафаров улетел в Испанию. Молодой нападающий будет на просмотре в Испании до конца недели. Затем в вопрос внесут ясность: "До воскресенья еще есть время. Хотя Эльнур и уехал на просмотр, стороны пока не обговаривали вопрос касательно суммы трансфера".

    На данный момент "Овьедо" находится на 3-м месте в испанской Сегунде. После 25-ти туров команда набрала 42 очка.

    Отметим, что за грубое нарушение кодекса внутренней дисциплины клуба недавно Эльнур Джафаров и еще несколько футболистов были выставлены на трансфер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi