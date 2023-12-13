Футболист "Хеккен": Выйдем на поле с решимостью победить

Футболист шведского клуба "Хеккен" Самуэль Густафсон заявил, команда полна решимости победить на предстоящем матче с "Карабахом".

Футболист шведского клуба "Хеккен" Самуэль Густафсон заявил, команда полна решимости победить на предстоящем матче с "Карабахом".

Как сообщает Report, об этом Густафсон заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы, который они проведут против агдамского клуба в Баку.

По его словам, команда сделает все возможное, чтобы набрать необходимые 3 очка: "Главный тренер постоянно мотивирует нас. Наш настрой на высоком уровне".

Густафсон также отметил, что его команде предстоит матч с сильным соперником.

"В составе "Карабаха" есть хорошие футболисты. В качестве примера могу назвать Марко Янковича. Мы с ним играли, он опытный и перспективный", - сказал он.

"Карабах" и "Хеккен" сыграют 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.