Футболист "Габалы": Завтрашний матч будет очень сложным

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Естественно, я остался доволен забитым мной голом. Завтрашний матч будет сложным. Каждый игрок должен быть подготовлен на высоком уровне. Если на этот раз кто-то покажет игру ниже своих возможностей, будет очень трудно".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, прошедшей до матча IV тура группового этапа Лиги Европы с французским "Сент-Этьеном", заявил футболист "Габалы" Филип Озобич.

Он заявил, что способен играть на чемпионатах, где участвуют такие команды, как "Сент-Этьен": "Я смогу играть на подобных чемпионатах. Играть против такого соперника сложна, особенно когда есть потери. Хотя потери есть и у наших соперников, заменить их можно, так как все они футболисты одинакового уровня".