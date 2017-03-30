Футболист "Габалы" прокомментировал не приглашение его в национальную команду Хорватии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "В национальной сборной Хорватии есть очень хорошие футболисты, и главный тренер Анте Чачич пригласил их".

Об этом в заявлении Report сказал футболист "Габалы" Филип Озобич, комментируя не приглашение его на два последних матча национальной сборной Хорватии. Хорватский полузащитник, команда которого не была приглашена на отборочный групповой раунд чемпионата мира 2018 года с Украиной и товарищескую встречу с Эстонией, заявил, что думает только о своем клубе.

Выиграв Украину со счетом 1:0, сборная Хорватии вышла на матч с Эстонией в Таллине с основном "вторым составом". Данный состав проиграл со счетом 0:3. Озобич заявил, что данное поражение с большой разницей в счете встретил с неожиданностью: "Я не смог посмотреть матч, и мне пришлось довольствоваться повторным показом. Я думал, что сборная Хорватии одержит победу над Эстонией. Однако, проигрыш со счетом 0:3 стал для меня настоящим шоком. Большинство тех, кто играл на матче с Украиной, не участвовали на эстонском матче".

Если бы Озобич играл против Эстонии, смог бы встретиться на игровом поле с одноклубником Сергеем Зеневым как соперником. По его мнению, встреча с Зеневым на уровне сборной была бы интересной: "Однако, после возвращения Сергея в лагерь нашего клуба, мы говорили о матче не много".

Отметим, что в январе этого года Филип Озобич был приглашен в сборную Хорватии для участия в турнире "China Cup 2017". Его команда заняла 4-е место, проиграв в серии пенальти на встрече со сборными Чили и Китая. На матче с Чили легионер "Габалы" вышел на игровое поле в стартовом составе и на 53 минуте получил желтую карточку. А на встрече с Китаем за 3-е место, он присоединился к игре на 90+1 минуте и выполнил точный удар в серии пенальти.