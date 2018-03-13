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    Футболист "Габалы" обошел показатели бомбардиров сезона 2016/2017

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Габала" Багали Дабо опередил по показателям бомбардиров сезона 2016/2017 Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, 30-летний нападающий добился этого, открыв счет на 32-й минуте в гостевом матче 20-го тура с "Кешля". Французский форвард забил 12-ый гол в нынешнем чемпионате.

    Отметим, что в прошлом сезоне футболист "Габалы" Филип Озобич и бывший нападающий "Кешлы" Рауф Алиев разделили лидерство в гонке бомбардиров, забив по 11 голов.

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