Футболист "Габалы" о своем переходе в "Селтик"

"Мне ничего не было сказано о моем переходе в шотландский "Селтик". Поэтому было бы неправильно что-либо комментировать".

Об этом Report заявил футболист клуба "Габала" Бахлул Мустафазаде.

22-летний защитник отметил, что с ним не было проведено никаких переговоров касательно "Селтик".

Тем не менее, Б.Мустафазаде не скрыл своего желания выступать за рубежом: "Конечно, хотел бы играть в европейских клубах, и я стараюсь для этого. При появлении такого варианта я обязательно рассмотрю его".

Б.Мустафазаде особо отметил, что в настоящее время они борются за выход "Габалы" в Лигу Европы. По словам футболиста он еще не получал предложения о новом контракте с клубом.