Футболист "Фиорентины" посвятил забитый в ворота "Карабаха" гол своей жене, оперированной по поводу рака

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Футболист итальянской "Фиорентины" Мауро Сарате посвятил забитый в ворота "Карабаха" гол своей жене Натали Вебер, оперированной по поводу рака молочной железы.

Как сообщает Report, 29-летний нападающий вышел на поле на 61-й минуте и в течение 15 минут забил 2 гола. После первого гола на 63-й минуте Мауро Сарате снял футболку, опустился на колени и продемонстрировал майку с надписью "Gracias dios Nat, te amo" ("Слава Всевышнему! Я люблю тебя, Нат"). Вместе с аргентинским форвардом радовались и его товарищи по команде.

Отметим, что "Карабах" после отстранения Эльвина Юнусзаде пропустил 5 голов и на добавочной минуте смог забить один гол - 1:5.