Футболист "Челси": Я хочу встретиться в Баку со своей бывшей командой

Бывший футболист английского "Челси" Жоржиньо рассказал о шансах очередного этапа своей бывшей команды - итальянского "Наполи".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом 28-летний полузащитник заявил после прошедшего в Чехии и завершившегося победой (1:0) матча со "Славией" на первой встрече 1/4 финала Лиги Европы.

Несмотря на поражение на первой встрече с "Арсеналом" (0:2), "Наполи" рассчитывал выйти в полуфинал.

По словам итальянского футболиста с бразильскими корнями, у "Наполи" еще есть шанс: "Встреча на стадионе "Сан Пауло" непременно сыграет свою роль. Они могут сделать это. Я хочу встретиться в Баку со своей бывшей командой".

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 18 апреля, а финал 29 марта на Бакинском олимпийском стадионе.