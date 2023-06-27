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Футболист "Челси" продолжит карьеру в "Милане"

Футболист "Челси" продолжит карьеру в "Милане" Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в "Милане".
Футбол
27 июня 2023 г. 02:27
Футболист Челси продолжит карьеру в Милане

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в "Милане".

Как передает Report, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, итальянский клуб заплатит за игрока €16 млн. Еще €4 млн. могут поступить на счет "Челси" в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Лофтус-Чик принял участие в 33 встречах за лондонский клуб, в которых ему удалось сделать две результативные передачи. Соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лофтус-Чика составляет €25 млн. 27-летний игрок стал футболистом "Челси" в январе 2015 года.

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