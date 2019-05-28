​Футболист "Челси": Наша мечта исполнится в Баку

"Мы завоевали пропуск в Лигу чемпионов и прошли в финал Лиги Европы. В этом году наша мечта сбудется. Надеюсь, мы сможем ее реализовать".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, об этом заявил футболист "Челси" Эмерсон Палмери, говоря о финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с "Арсеналом".

Итальянский футболист бразильского происхождения отметил важность матча: "Это дерби и финал. Вы не можете играть в эту игру так же, как другие матчи. Я жду, когда "Арсенал" покажет агрессивный футбол в начале игры, потому что они не могли попасть в "квартет" в Премьер-лиге".

"Челси" встретится с "Арсеналом" в финале ЛЕ 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.