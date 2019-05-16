Футболист "Челси" Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы с "Арсеналом"

Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Рубен Лофтус-Чик может пропустить из-за травмы ахилла финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала".

Как передаёт Report, об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Evening Standard.

Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба "Нью-Инглэнд" (3:0). 23-летний футболист подвернул ногу после прыжка в борьбе за верховой мяч. Он покинул поле в сопровождении двух медицинских сотрудников.