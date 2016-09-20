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    Футболист бывшего клуба Хафиза Мамедова ушел из футбола ради Ислама

    Он завершил карьеру в 24 года

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник английского клуба "Шеффилд Уэнсдей" Жереми Хелан завершил карьеру футболиста в 24 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в английском клубе уже подтвердили уход игрока из команды.

    Как сообщает источник, бывший игрок молодежной сборной Франции намерен сосредоточиться на религии.

    Отметим, что в 2009 году Хелан перебрался в академию "Манчестер Сити", после чего играл в Англии за "Карлайл Юнайтед", "Шрусбери" и "Вулверхэмптон".

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