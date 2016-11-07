Футболист "Бурсаспор" рассказал о приглашении в азербайджанскую сборную

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Мне не посчастливилось участвовать в сборной Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист Дениз Йылмаз, получивший приглашение в сборную Азербайджана из турецкого клуба "Бурсаспор".

Он отметил, что это не вызывает ажиотажа у него: "Конечно, нет 100-процентного ажиотажа, как если бы меня вызвали в сборную Турции. Но я очень рад. Вхожу в новую среду. Я очень счастлив. С нетерпением жду выступления в азербайджанской сборной. Все свое внимание концентрирую на основной команде этой страны. Сделаю все возможное. Надеюсь, что мы будем участвовать в финальном раунде чемпионата мира".

Отметим, что Дениз Йылмаз получил приглашение на матч отборочного тура чемпионата мира 2018 году между сборной Азербайджана и сборной Северной Ирландии, который состоится 11 ноября в Белфасте.