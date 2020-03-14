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Футболист Бундеслиги заразился коронавирусом

Футболист Бундеслиги заразился коронавирусом

У футболиста "Падерборна 07" Луке Килианы диагностировали коронавирус.

Как передает Report со ссылкой  на сайт немецкого клуба, последние несколько недель защитник пропустил из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что руководство футбольной лиги Германии объявило о переносе 26-го тура первой и второй Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.

Отметим, чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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