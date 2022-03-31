Футболист «Бордо» воровал обувь партнёров и продавал

Один из футболистов французского «Бордо» попался на воровстве.
По информации источника, молодой игрок, чьё имя не раскрывается, воровал обувь партнёров по команде и продавал её в интернете. Футболиста разоблачила его бывшая девушка.
Отмечается, что одноклубники воровавшего игрока посчитали, что не смогут больше работать с ним. Руководство отстранило футболиста на один матч и выписало ему штраф. Игроки были недовольны мягкостью решения руководства клуба, но со временем разногласия между партнёрами по команде были улажены.