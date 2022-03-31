Футболист «Бордо» воровал обувь партнёров и продавал

Один из футболистов французского «Бордо» попался на воровстве.

Один из футболистов французского «Бордо» попался на воровстве.

Как передает Report, об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, молодой игрок, чьё имя не раскрывается, воровал обувь партнёров по команде и продавал её в интернете. Футболиста разоблачила его бывшая девушка.

Отмечается, что одноклубники воровавшего игрока посчитали, что не смогут больше работать с ним. Руководство отстранило футболиста на один матч и выписало ему штраф. Игроки были недовольны мягкостью решения руководства клуба, но со временем разногласия между партнёрами по команде были улажены.