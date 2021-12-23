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Футболист Бензема обошел Роналду по голам за год

Футболист Бензема обошел Роналду по голам за год Французский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании с клубом "Атлетик".
Футбол
23 декабря 2021 г. 09:32
Футболист Бензема обошел Роналду по голам за год

Французский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании с клубом "Атлетик".

Как сообщает Report, на счету француза 47 голов за календарный 2021 год и по этому показателю он обошел португальского нападающего футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (у которого на счету 46 голов).

Больше в этом году забили только форвард "Баварии" Роберт Левандовски (69 голов), а также нападающие "Пари Сен-Жермена" и дортмундской "Боруссии" Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 49 голов).

В нынешнем сезоне 34-летнйи Бензема провел за "Реал Мадрид" 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Benzema Ronaldunu üstələyib

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