Футболист "Баварии" ушел из сборной Германии из-за непопадания на ЧМ-2018

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Нападающий "Баварии" и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру в национальной команде.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, об этом изданию Bild сообщил сам футболист.

Он остался недовольным решением главного тренера национальной команды Йоахима Лёва не включить его в расширенный список на чемпионат мира–2018 в России.

Вагнер сказал, что обиделся на Лёва: "Мой образ жизни, моя открытость, честность и прямота не подходят тренерскому штабу сборной".

Отметим, что Сандро Вагнер играет за "Баварию" с января этого года. В мюнхенской команде он провел 25 матчей и забил 10 голов. В составе сборной Германии в 2017 году Вагнер забил 5 голов в 8 матчах и стал победителем.