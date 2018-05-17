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    Футболист "Баварии" ушел из сборной Германии из-за непопадания на ЧМ-2018

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Нападающий "Баварии" и сборной Германии Сандро Вагнер завершил карьеру в национальной команде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, об этом изданию Bild сообщил сам футболист. 

    Он остался недовольным решением главного тренера национальной команды Йоахима Лёва не включить его в расширенный список на чемпионат мира–2018 в России. 

    Вагнер сказал, что обиделся на Лёва: "Мой образ жизни, моя открытость, честность и прямота не подходят тренерскому штабу сборной".

    Отметим, что Сандро Вагнер играет за "Баварию" с января этого года. В мюнхенской команде он провел 25 матчей и забил 10 голов. В составе сборной Германии в 2017 году Вагнер забил 5 голов в 8 матчах и стал победителем.

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