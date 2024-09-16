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Футболист "Баварии" может продолжить карьеру в ПСЖ

Футболист "Баварии" может продолжить карьеру в ПСЖ
Футбол
16 сентября 2024 г. 14:42
Футболист Баварии может продолжить карьеру в ПСЖ

Полузащитник германского клуба "Бавария" Йозуа Киммих может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport1, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль заявил, что французский клуб заинтересован в футболисте.

Однако германцы не намерены отпускать 29-летнего футболиста, который ведет переговоры с французами. По словам директора, клуб стремится сохранить в команде Киммиха и Джамала Мусиалу.

Текущий контракт полузащитника с "Баварией" истекает летом 2025 года. В прошлом сезоне он провел 43 матча за мюнхенскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 10 результативными передачами.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya"nın futbolçusu karyerasını PSJ-də davam etdirə bilər

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