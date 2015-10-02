​Футболист "Барселоны" вызван в испанский суд

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Испанская прокуратура подозревает защитника Барселоны и сборной Аргентины Хавьера Маскерано в уклонении от уплаты налогов.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Marca.

Аргентинец приглашен на судебное слушание, которое назначено на 29 октября. Маскерано должан дать показания в связи с тем, что испанская прокуратура выдвинуло против него обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1, 5 млн евро.

Судебные органы Испании предполагают, что игрок блаугранас использовал две иностранные компании — одну в Майами, другую на острове Мадейра — для того, чтобы вывести из под налогообложения 587, 8 тыс. евро в 2011 году и 968, 9 тыс. евро в 2012 году. Считается, что эти суммы 31-летний футболист получил за счет продажи зарубежным компаниям прав на использование его изображения.

Испанская прокуратура описывает действия Маскерано как "стратегию по скрытию доходов от продажи прав на использование своего изображения". Испанские фискальные органы начали расследование по делу аргентинца в сентябре 2015 года.