Футболист "Барселоны" может получить золотую медаль победителя Лиги чемпионов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Футболист "Барселоны" Филиппе Коутиньо может получить золотую медаль победителя Лиги чемпионов, если ее выиграет "Ливерпуль".

Как сообщает Report, несмотря на то, что "Барселона" прекратила борьбу в Лиге чемпионов после поражения в четвертьфинале от "Ромы", Филиппе Коутиньо может получить золотую медаль победителя турнира, если победу в финале в Киеве одержит "Ливерпуль".

Отметим, что по правилам Лиги чемпионов для участников финала готовится по 40 медалей – золотых (для победителей) и серебряных (для проигравших). Кроме непосредственных участников решающего матча, тех, кто получит награды, определит руководство клубов.