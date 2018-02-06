Футболист "Барселоны" может быть дисквалифицирован за реакцию на баннер про Шакиру

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике может быть дисквалифицирован.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, вердикт о дисквалификации защитника будет вынесен, если Ла Лига посчитает, что жест, показанный игроком во время празднования гола в ворота "Эспаньола" в игре 22-го тура Примеры (1:1), был агрессивным по отношению к болельщикам. Пике после забитого мяча показал фанатам "Эспаньола" указательный палец, приложенный к губам. Игрок может быть дисквалифицирован на срок от одного до трёх матчей.

Отметим, что руководство "Эспаньол" оштрафовало на 24 тыс. евро и запретило посещать стадион фанатам, вывесившим баннер про певицу Шакиру "Shakira es de todos" ("Шакира принадлежит всем"), жену защитника "Барселоны" Жерара Пике, в матче 22-го тура испанской Примеры между клубами.