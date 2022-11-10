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Футболист бакинского клуба приглашен в сборную Украины

Футболист бакинского клуба приглашен в сборную Украины Футболист бакинского футбольного клуба "Сабах" Алексей Кашук приглашен в национальную сборную Украины U-21.
Футбол
10 ноября 2022 г. 09:44
Футболист бакинского клуба приглашен в сборную Украины

Футболист бакинского футбольного клуба "Сабах" Алексей Кашук приглашен в национальную сборную Украины U-21.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола, полузащитник выйдет в составе команды на товарищеские матчи со сборными Израиля 19 ноября и Грузии 21 ноября.

Сборы команды запланированы на 15-22 ноября в Грузии.

Отметим, что сборная Украины U-21 сыграет в финальной стадии Чемпионата Европы 2023 года. Команда будет выступать в группе В с Румынией, Испанией и Хорватией.

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