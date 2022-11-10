Футболист бакинского клуба приглашен в сборную Украины

Футболист бакинского футбольного клуба "Сабах" Алексей Кашук приглашен в национальную сборную Украины U-21.

Футболист бакинского футбольного клуба "Сабах" Алексей Кашук приглашен в национальную сборную Украины U-21.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола, полузащитник выйдет в составе команды на товарищеские матчи со сборными Израиля 19 ноября и Грузии 21 ноября.

Сборы команды запланированы на 15-22 ноября в Грузии.

Отметим, что сборная Украины U-21 сыграет в финальной стадии Чемпионата Европы 2023 года. Команда будет выступать в группе В с Румынией, Испанией и Хорватией.