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Футболист "Байера 04": Мы ожидаем сложного матча с "Карабахом"

Футболист "Байера 04": Мы ожидаем сложного матча с "Карабахом"
Футбол
6 марта 2024 г. 13:37
Футболист Байера 04: Мы ожидаем сложного матча с Карабахом

"Карабах" - хороший клуб, поэтому завтрашний матч с ними будет сложным.

Как сообщает Report, об этом футболист германского клуба "Байер 04" Роберт Андрих заявил на пресс-конференции перед первым матчем с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

"Матчи с этим клубом на групповом этапе были непростыми, и мы не думаем, что они будут легкими сейчас. У "Карабаха" хороший состав, и мы ожидаем, что завтрашний матч будет сложным", - сказал 29-летний полузащитник.

Роберт Андрих отметил, что они серьезно подготовились к предстоящему матчу:

"Соперник хорошо владеет мячом на поле. Они играют в очень умный футбол. Игроки "Карабаха" очень внимательны на своих позициях".

Матч "Карабах" - "Байер 04" пройдет 7 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Ответная игра пройдет между командами 14 марта в Леверкузене.

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Версия на азербайджанском языке "Bayer 04"ün futbolçusu: "Qarabağ"la matçlarda güclü olan tərəf bizik

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