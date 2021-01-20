Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд

Али Даеи, обладатель звания самого забивающего футболиста в сборной Ирана, отличившись 109 раз в 149 играх за сборную Ирана, считает португальского нападающего Криштиану Роналду самым достойным кандидатом на обновление этого показателя.

Али Даеи, обладатель звания самого забивающего футболиста в сборной Ирана, отличившись 109 раз в 149 играх за сборную Ирана, считает португальского нападающего Криштиану Роналду самым достойным кандидатом на обновление этого показателя.

Как сообщает Report, об этом форвард азербайджанского происхождения заявил в интервью изданию Kicker.

Форвард-ветеран сказал, что Роналду, который в настоящее время выступает за итальянский "Ювентус", является лучшим футболистом в мире: "Никто не заслуживает обновить мой рекорд так, как он. Без сомнения, Роналду - лучший во все времена. На мой взгляд, награда для тех, кто много работает и полон решимости. Поэтому это будет достойная награда для Криштиану".

Криштиану Роналду забил 102 гола в 170 играх на национальном уровне. Он может побить рекорд Али Даеи, отличившись на отборочном этапе ЧМ-2022.

Сборная Португалии в отборочном этапе сразится в группе А с Азербайджаном, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Катаром.