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Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд

Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд Али Даеи, обладатель звания самого забивающего футболиста в сборной Ирана, отличившись 109 раз в 149 играх за сборную Ирана, считает португальского нападающего Криштиану Роналду самым достойным кандидатом на обновление этого показателя.
Футбол
20 января 2021 г. 12:57
Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд
Али Даеи

Али Даеи, обладатель звания самого забивающего футболиста в сборной Ирана, отличившись 109 раз в 149 играх за сборную Ирана, считает португальского нападающего Криштиану Роналду самым достойным кандидатом на обновление этого показателя.

Как сообщает Report, об этом форвард азербайджанского происхождения заявил в интервью изданию Kicker.

Форвард-ветеран сказал, что Роналду, который в настоящее время выступает за итальянский "Ювентус", является лучшим футболистом в мире: "Никто не заслуживает обновить мой рекорд так, как он. Без сомнения, Роналду - лучший во все времена. На мой взгляд, награда для тех, кто много работает и полон решимости. Поэтому это будет достойная награда для Криштиану".

Криштиану Роналду забил 102 гола в 170 играх на национальном уровне. Он может побить рекорд Али Даеи, отличившись на отборочном этапе ЧМ-2022.

Сборная Португалии в отборочном этапе сразится в группе А с Азербайджаном, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Катаром.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsilli futbolçu: "Ronaldu rekordumu yeniləməyə layiqdir"

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