Футболист-азербайджанец перешёл в российский клуб

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Определена новая команда футболиста-азербайджанца Азера Алиева.

Как сообщает Report, 24-летний бывший нападающий клуба "Крылья Советов" перешёл в клуб "Уфа".

Отметим, что ранее клуб "Крылья Советов" прервал контракт с Азером Алиевым на основе взаимного согласия. Он забил 5 голов в 40 матчах в составе самарской команды. В этом сезоне А.Алиев провел на поле всего 1 игру. Азер Алиев является российским футболистом и не выступает в какой-либо сборной.