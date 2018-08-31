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    Футболист-азербайджанец перешёл в российский клуб

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Определена новая команда футболиста-азербайджанца Азера Алиева.

    Как сообщает Report, 24-летний бывший нападающий клуба "Крылья Советов" перешёл в клуб "Уфа".

    Отметим, что ранее клуб "Крылья Советов" прервал контракт с Азером Алиевым на основе взаимного согласия. Он забил 5 голов в 40 матчах в составе самарской команды. В этом сезоне А.Алиев провел на поле всего 1 игру. Азер Алиев является российским футболистом и не выступает в какой-либо сборной.

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