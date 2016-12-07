Футболист АЗАЛа ответил на обвинения касательно ставки на игру своей команды

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Футболист бакинского клуба АЗАЛ Давид Джанелидзе ответил на обвинения игрока команды "Раван" Захида Гулиева.

В заявлении Report 27-летний нападающий опроверг слова З.Гулиева о ставке на матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между двумя командами.

Он опроверг якобы сказанные им слова "забейте еще один гол, чтобы моя "ставка" соответствовала": "Во-первых, у нас все записывается на видео компанией "İnStat" и видеоматериалы представляются нашему клубу. Там все заснято, и можно все просмотреть. Я не знаю этого человека. За время игры здесь я никогда его не видел. Кроме того, я был на игровой площадке все 14 минут и как нападающий моя цель – забить гол. Я концентрируюсь лишь на то, чтобы забить как можно больше голов и продвинуться в карьере. Я не произнес ни одного лишнего слова. Пусть проведут расследование. Хорошо, что все снято на видео. Подобные разговоры меня не интересуют. Главное, я уверен в своей правоте".

Отметим, что вчера Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал З.Гулиева на 7 матчей. В качестве причины указывается употребление им оскорбительных фраз по поводу этнической принадлежности соперника.

Напомним, что на матче, завершившемся победой перешедшего в 1/4 финала клуба АЗАЛ над "Раван" со счетом 4:0, Давид Джанелидзе оформил дубль.