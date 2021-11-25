Футболист "Аякса" вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Футболист "Аякса" (Нидерланды) Себастьен Аллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Футболист "Аякса" (Нидерланды) Себастьен Аллер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 27-летний нападающий оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бешикташ", в котором со счетом 2:1 победу одержала нидерландская команда.

Аллер стал четвертым игроком, отметившимся подряд в пяти матчах группового этапа еврокубков.

Ранее этого результата добились Алессандро Дель Пьеро из "Ювентуса" (1995), Диего Коста из "Атлетико" (2014), Эрлинг Холлан из "Боруссии" (Дортмунд).

Аллер, имея в активе 9 мячей, лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов. Он также стал первым игроком, забившим такое количество голов в турнире в дебютном сезоне.