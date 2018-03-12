Футболист "Аякса" наказан за отказ выходить на поле в ходе матча

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Аякс" наказал футболиста Амина Юнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт амстердамской команды, причина связана с отказом 25-летнего нападающего выходить на поле на матче с "Херенвеном" в XXVII туре чемпионата Голландии.

Хотя главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг хотел допустить Юнеса к матчу, футболист не подчинился его указанию.

По этой причине его отстранили от основного состава и направили в молодежную команду.

Отметим, что встреча завершилась победой "Аякса" (4:1), находящего на 2-й строчке с 61 очком.

В текущем сезоне Амин Юнес участвовал в 17 встречах и забил 2 мяча.