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    Футболист "Аякса" наказан за отказ выходить на поле в ходе матча

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Аякс" наказал футболиста Амина Юнеса.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт амстердамской команды, причина связана с отказом 25-летнего нападающего выходить на поле на матче с "Херенвеном" в XXVII туре чемпионата Голландии.

    Хотя главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг хотел допустить Юнеса к матчу, футболист не подчинился его указанию.

    По этой причине его отстранили от основного состава и направили в молодежную команду.

    Отметим, что встреча завершилась победой "Аякса" (4:1), находящего на 2-й строчке с 61 очком.

    В текущем сезоне Амин Юнес участвовал в 17 встречах и забил 2 мяча. 

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