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Футболист "Атлетико" Сёрлот оформил покер за 30 минут в матче с "Реал Сосьедад"

Футболист "Атлетико" Сёрлот оформил покер за 30 минут в матче с "Реал Сосьедад" Норвежский нападающий мадридского "Атлетико" Александер Сёрлот забил 4 гола за 30 минут в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реал Сосьедад".
Футбол
11 мая 2025 г. 02:37
Футболист Атлетико Сёрлот оформил покер за 30 минут в матче с Реал Сосьедад

Норвежский нападающий мадридского "Атлетико" Александер Сёрлот забил 4 гола за 30 минут в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реал Сосьедад".

Как передает Report, встреча прошла на "Рияд Эйр Метрополитано" в Мадриде.

Сёрлот отличился на 7, 10, 11 и 30-й минутах. Промежуток между первым и третьим голами составил 3 минуты 57 секунд, этот результат стал рекордным в истории чемпионатов Испании - в 1995 году футболист "Депортиво" Бебето оформил хет-трик за 4 минуты 43 секунды.

Также норвежец быстрее всех с начала матча в чемпионате страны забил три гола, превзойдя результат Эдмундо Суареса, который в 1941 году трижды поразил ворота соперника по истечении 15 минут.

Встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 4:0. Команда из Мадрида набрала 70 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с 43 очками располагается на 12-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке "Atletiko"nun futbolçusu Sörlot "Sosyedad"la matçda 30 dəqiqəyə poker edib

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