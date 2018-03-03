Футболист "Атлетико" признал, что команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов из-за "Карабаха"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "В результате двух игр с "Карабахом" мы остались в группе Лиге чемпионов".

Как сообщает Report, об этом изданию Marca заявил футболист испанского клуба "Атлетико" Филипе Луис. 33-летний защитник сказал, что в двух играх группы С Лиги чемпионов они не смогли обыграть с азербайджанскую команду. Он подчеркнул, что против итальянской "Ромы" и английской "Челси" они сыграли на отлично. Бразильский легионер отметил, что они извлекли урок, не выйдя из группы Лиги чемпионов: "Наша команда понимала, что достойна пройти в 1/8 финала. Но мы нормально восприняли невозможность продвижения в Лигу чемпионов. Сейчас мы продолжает борьбу в Евролиге. Мы посчитали это вызовом себе. Волнение Лиги чемпионов осталось позади. Это тяжело для всех, но мы нашли силы справиться с трагедией".

Отметим, что "Атлетико" и "Карабах" сыграл в Баку вничью со счетом 0:0, в Мадриде – 1:1. Завершив групповой этап ЛЧ с 7 очками на третьем месте, испанский клуб продолжил борьбу в Евролиге. Коллектив во главе с Диего Симеоне в 1/16 финала обыграл датский "Копенгаген" 4:1, 1:0, а в 1/8 финала встретится с российским "Локомотивом". Игры состоятся 8 и 15 марта.