Футболист "Атлетико": Постараемся забить "Карабаху" быстрый гол

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Защищать честь "Атлетико" - это само по себе и есть мотивация. Матч будет не на жизнь, а на смерть. Мы хорошо настроены".

Как сообщает Report, об этом сообщил футболист испанской команды "Атлетико" Сауль Ньигес, комментируя матч против "Карабаха" в рамках III тура Лиги чемпионов (ЛЧ).

23-летний полузащитник отметил, что во всех играх пытается принести пользу команде. Сауль выразил уверенность в том, что они достигнут положительного результата в матче с "Карабахом": "У нас не было времени прогуляться по городу. Однако несколько лет назад я был здесь. Есть приятные впечатления. Еще раз говорю, что матч будет не на жизнь, а на смерть. Постараемся добиться положительного результата".

- "Атлетико" испытывает трудности с такого типа соперниками. В этом плане есть пример "Астаны"...

- У нас есть такой опыт. Соперник играет дома. Но мы постараемся для приемлемого результата.

- В первых двух матчах ЛЧ результат был нехорошим. Это давление может повлиять на предстоящую игру?

- Мы сами поставили себя в трудное положение, сами должны и выходить из него. Мы постараемся забить гол с первых минут.

- Диего Симеоне раньше играл на вашей позиции. С этой точки зрения какова роль главного тренера в вашем развитии?

- Я благодарен ему. Я начал играть в период Симеоне. Я делаю все возможное, чтобы завоевать доверие.

Фото: Фири Селим